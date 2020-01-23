وزير القوى العاملة يكشف موعد خروج قانون العمل الجديد للنور



وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون العمل متواجد في مجلس النواب منذ شهر فبراير عام 2017 وأصبح في الفترة الأخيرة على القائمة المنتظرة للعرض على الجلسات العامة بالبرلمان.



وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك تأكيد على الانتهاء من العديد من القوانين الهامة بمجلس النواب خلال هذه الفترة وعلى رأسها قانون العمل الجديد خلال هذه الدورة من دورات مجلس النواب، متوقعًا أن يرى قانون العمل الجديد النور خلال هذه الدورة الحالية للمجلس، وسيتم مناقشته خلال الجلسات العامة ومن ثم يصدر القانون رسميا.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الملفات التشريعية التي يعمل عليها مجلس النواب خلال هذه الفترة كثيرة للغاية، وهذا سبب التأخر في إصدار قانون العمل الجديد، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية خرجت الكثير من التشريعات من مجلس النواب في مختلف المجالات.