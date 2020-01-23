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والدة الرائد ضياء فتحي: "حلمت بمشهد استشهاده كاملًا"

الخميس 23/يناير/2020 - 04:26 ص
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والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي
والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي
أشرقت حفني
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قالت نجاة سيد جبر، والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي، إن نجلها استشهد عقب انفجار قنبلة بجوار قسم الطالبية في شارع الهرم في يناير 2015، معلقة: "بعد الثانوية العامة كان خايف إن والده ميقبلش دخوله كلية الشرطة".

وأضافت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يحب كلية الشرطة لدرجة كبيرة واحتفظ بأوراق امتحاناته على مدار سنوات التحاقه بالكلية، لافتة إلى أنه تزوج في عام 2013 وأنجب ابنته في عام 2014، معلقة:"ملحقش يقعد مع بنته غير 4 شهور بس".

وتابعت: "ليلة استشهاد ابني أنا حلمت بمشهد استشهاده كاملًا، وشوفت منظر القنبلة وهي بتنفجر فيه وابني كان وفضل يفكك القنبلة بإيده بدلا من تفكيكها بمدفع المياه لأنها كانت متواجدة ببنزينة وفضل المجازفة بنفسه تجنبا لحدوث أي كارثة بشرية".
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