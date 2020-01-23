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خبير يوضح سبب توقف "واتساب" عن آلاف الهواتف في مصر

الخميس 23/يناير/2020 - 03:36 ص
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واتساب
واتساب
أشرقت حفني
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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بشأن إغلاق تطبيق "واتساب" على بعض الهواتف غير الحديثة، هو أمر صحيح ولكن الأزمة هنا ليست في التطبيق ووقفه وإنما الأزمة في الشركات المصنعة للهواتف نفسها.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أنه عندما يمر سنوات على بعض الهواتف فتكون هناك خصائص جديدة في البرمجة لا تدعم النسخ القديمة، موضحًا أن تطبيق "واتساب" ليس الوحيد المعرض للعطل، وإنما "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" وتطبيقات أخرى نظرا لأن التحديثات الجديدة لن تدعم الهواتف القديمة.

وأشار إلى أن عدد الهواتف التي ستتعرض لوقف خدمات برامج "واتساب" و"فيسبوك" حول العالم تصل إلى 6 مليون هاتف، من ضمن أكثر من 4 مليار هاتف حول العالم، وعدد الهواتف المحمولة التي ستتعرض لوقف هذه الخدمات في مصر تصل إلى 600 ألف هاتف.
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