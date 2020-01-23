رامي صبري يرفع شعار "كامل العدد" بعد نفاذ تذاكر حفل جدة

وأعلن الموقع المخصص لحجز تذاكر الحفل عن نفاذ عدد التذاكر المتاحة عقب الإعلان عن الحفل ب 24 ساعة فقط، ليرفع شعار كامل العدد حيث تم بيع ٦٠٠٠ تذكرة.





وقد قال الفنان رامي صبري، مؤخرا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في سماء الغربية بجدة يوم 24 يناير، بالتعاون مع شركة "بينش مارك والهيئه العامة للترفيه، وسعيد جدًا بالتعاون معهم و مقابلتي للجمهور السعودي وهذا الحفل يُعد ثاني حفل لي في جدة وأعدهم بتقديم شيء مختلف في الحفل".









في سياق آخر أحيا النجم رامى صبري، مؤخرًا حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدبي، ورفع الحفل شعار كامل العدد بحضور أكثر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عدد كبير من أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور بالهتاف وترديد الأغاني معه.