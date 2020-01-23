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يوفنتوس يلاقي ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

الخميس 23/يناير/2020 - 02:56 ص
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يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
ريهام عبد المحسن
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حجز يوفنتوس بطاقة تأهله في الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا وذلك عقب فوزه على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي على ملعبه آليانز ستاديوم.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 38، أضاف رودريجو بينتانكور الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك روما ثم سجل ليوناردو بونوتشي ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول. وجاء هدف روما الوحيد بخطأ من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في الدقيقة 50.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف ومن المقرر أن يواجه ميلان في الدور قبل النهائي من البطولة.

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