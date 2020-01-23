مساعد وزير التموين يكشف عن رأس مال "بورصة السلع"



وأضاف عشماوي، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة مصر الأولى، الأربعاء، أن البورصة السلعية تشمل أي سلع قابلة للتخزين، موضحا أن أبرز أنواع البورصات هي "البورصات الحاضرة" وهي سلع نمطية قابلة للتخزين والبورصات المستقبلية، وتشمل السلع القابلة للتخزين في المستقبل، بالإضافة إلى بورصات خاصة بسلع بعينها.



وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن البورصة المصرية للسلع قائمة على هيئات اقتصادية حكومية، واتحاد الغرف التجارية وبنوك تجارية واستثمارية وشركات تأمين، ورأس مالها قدره 100 مليون جنيه.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه منذ سنوات طويلة لم يحدث تطور لمفهوم فكرة وفلسفة البورصات السلعية، لافتا إلى أن هذا النوع من البورصات يشمل الذهب والحديد، وليس المحاصيل الزراعية فقط.