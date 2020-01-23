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الجمعة.. وليد أزارو ينتظم في تدريبات الإتفاق السعودي

الخميس 23/يناير/2020 - 02:33 ص
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وليد أزارو
وليد أزارو
محمد الصو
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ينتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا إلى صفوف الاتفاق السعودي معارًا، في تدريبات فريقه الجديد خلال 48 ساعة، عقب انضمامه في الانتقالات الشتوية الجارية.

ويخضع أزارو للكشف الطبي في ناديه الجديد اليوم الخميس، على أن ينضم للمران الجماعي في اليوم التالي.

وكان وليد أزارو، انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وخرج أزارو من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب تراجع مستواه وتناوبه على إهدار الفرص السهلة.

رحيل أزارو، منح الأهلي أحقية قيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد، من صفوف رابيد فينا النمساوي، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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