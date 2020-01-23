مطبوعات "حسن البنا وسيد قطب" ممنوعة في معرض الكتاب



وأضاف الحاج، خلال استضافته، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لن يتم عرض كتب خاصة بالإخوان مثل كتب حسن البنا أو سيد قطب لأنها جماعة محظورة وفقا للقانون.



وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، أن دور النشر تعلم جيدًا الضوابط التي تحكم النشر والكتب التي تشارك في معرض الكتاب، لافتا إلى أن شرطة المصنفات الفنية تراقب المعروض والأهم من ذلك وعي الجمهور المصري أقوى من أي قانون، وهو يواجه الأفكار المشوهة والمغلوطة.



وأشار إلى أن الواقعة التي تم تدوالها العام الماضي بمعرض الكتاب بشأن وجود كتب إخوانية لم تكن صحيحة على الإطلاق، والكتاب لم يكن معروض داخل المعرض ولكن أحد الأشخاص دخل وأدعى ذلك من خلال تصوير كتاب معه أمام إحدى الصالات.

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه لا يوجد أي شىء ممنوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلا ما يخالف القانون أو قيم المجتمع المصري.