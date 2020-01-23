المخرج أسامة شفيق:الجمع ما بين السينما والمسرح يحتاج لدقة شديدة ويكشف تفاصيل "المبروك"







يقوم حاليا المنتج جبران فلتاؤوس بإنتاج أول عمل فنى له وهو"المبروك" عن سيرة القمص عازر الفرشوطى كتب السيناريو والحوار له نبيل سمير ويخرجه أسامة شفيق.





ويقول جبران في تصريحات صحفية إن إنتاج عمل فنى هذه الأيام أصبح بغاية الصعوبة سواء في التكلفة الإنتاجية أو التنفيذ ولكنى أصريت على توفير كل العناصر التى اتمنى ان تكلل هذا العمل بالنجاح ولأنى خبير تجميل في الأساس والعمل ديني مسيحي استطعت رسم الشخصيات أقرب ما يكون للشخصيات الحقيقية لأن العمل على شخصيات دينية يعرفها الناس جيداً أمر فى غاية الأهمية والدقة.



ويعد العرض الاول لهذا العمل بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم ٢٧ الشهر الحالى لدينا عروض اخرى بعدة محافظات داخل مصر وعروض اخرى خارجية

ويقول المخرج أسامة شفيق ان العمل على صنف فنى واحد أسهل كثيرا من دمج عنصرين وهو ما اقوم به في العمل الدرامى المبروك من دمج السينما والمسرح على خشبة المسرح فقمنا بتصوير المشاهد السينمائية بأحدث التقنيات وبشكل منفصل تماماً عن المشاهد المسرحية لانها سوف تعرض على شاشة سينما فى عمق المسرح بالتبادل مع مشاهد المسرح بشكل منفصل بصرياً ومرتبط درامياً وساعدنى فى خروج كل ذلك بشكل يرضيني وجود منتج واعى مثقف مثل جبران فلتاؤوس ومؤلف محترف مثل نبيل سمير ونخبة من الفنانين والفنيين.





المبروك عمل درامي يعرض لأول مرة على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم ٢٧يناير الجارى وهو من إنتاج جبران فلتاؤوس وسيناريو وحوار نبيل سمير واخراج أسامة شفيق ويقوم ببطولته مجدى فوزى ومارى ميلاد وناجى سعد وبديع جرجس ونجوى شفيق ونيفين المصرى وإيهاب إدوارد وجرجس فوزى وفكرى لبيب وصافى رأفت ومينا سمير وجويس هانى الموسيقى والالحان ماجد موسي واداء الاغانى والترانيم سارة معروف ورومانى رؤوف ومدير تصوير مشاهد السينما مانو ومديرة الانتاج سماح خلة وتصوير فوتوغرافيا أمير رشدى ويشارك في الحفل فريق أغابي للترانيم من أسقفية الشباب بقيادة المرنمة أمانى فوزى