إيمى طلعت زكريا توجه رساله لوالدها

شاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا، جمهورها صورة ل والداها، موجه رسالة له.









وكتبت إيمى زكريا" إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة، إليك يا من زرعت فيّ طموحاً صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبي".







يشار إلي أن الفنان طلعت زكريا، توفي منذ عدة شهور عن عمر يناهز ال ٥٨ عاما، بعد صراع طويل مع المرض.