Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح ساخر من مورينيو بعد الفوز على نوريتش سيتي

الخميس 23/يناير/2020 - 02:22 ص
Advertisements
مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
Advertisements
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير إن مباراة فريقه ضد فريق نوريتش سيتي كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المنافس يلعب الكرة بشكل سهل في وسط الملعب.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد حقق الفوز على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "لقد كان رائعًا ما حدث بعدما عادلونا 1-1، وهو ما يحدث في لحظة صعبة بالنسبة لنا حيث أتطلع إلى مقاعد البدلاء وليس لدي لاعبين يهاجمون لتغيير المباراة التي يشعر فيها الفريق بالتعب الشديد".

وأضاف : "‏نحن ليس لدينا مهاجم بديل لهاري كين، إنظر إلى تشيلسي ومانشستر سيتي على سبيل المثال ؛ عندما يخرج إبراهام يدخل باتشواي وعندما يخرج جيسوس يدخل أجويرو".

وتابع عن عودة (هوجو لوريس) : "من الرائع أن نرى أحد أفضل لاعبي العالم، لكن كان قرارًا مُضارًا بترك باولو [جازانيجا] خارجًا، والشيء الجيد هو أنه عضو جيد في العائلة وصديق خاص لـ هوجو وشاركه سعادتنا للحصول على الحارس الفرنسي مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مورينيو اليوم مورينيو توتنهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص لمسات محمد صلاح أمام نوريتش سيتي (فيديو)

أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 3 تشيلسي | الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة - نوريتش سيتي 3 × 2 مانشستر سيتي

أهداف مباراة - نوريتش سيتي 1 × 5 أستون فيلا

أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 2 آرسنال

أهداف مباراة - ليستر سيتي 1 × 1 نوريتش سيتي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status