بعد أول يوم في دور العرض "لص بغداد"مطلوب على جوجل تريند

اصبح فيلم "لص بغداد"، مطلوب على جوجل، بعد عرضه امس في السينما، وحضر العرض الخاص نجوم الفيلم "محمد عادل امام وياسمين رئيس وعلى ربيعه وفتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين".







فيلم "لص بغداد"، تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وسوزان نجم الدين وهنا شيحة وعلى ربيعه ومحمد عبد الرحمن وأمينة خليل وأحمد العوضي وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد، الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تألبف تامر إبراهيم، ومن إنتاج أحمد بدوي