Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى الفقي: مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:52 ص
Advertisements
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى إحداث توافق ليبي بين الأطراف المتصارعة.

ولفت المحلل السيسي، إلى أن مصر تحتاج إلى تقارب أكثر مع تونس والجزائر للمساهمة في حل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مؤتمر برلين ليس كما كان قبله؛ لأنه واجه رسالة دولية واحدة برفض تواجده في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي مصر ليبيا

أخبار تهمك

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سياسي ليبي: دول الجوار ركن أساسي من أركان حل الأزمة الليبية (فيديو)

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى تجنيب الشعب مزيداً من المعاناة

مصطفى الفقي: تدخل تركيا في ليبيا مشكلة حقيقية ومعقدة

"الفقي": الإرادة المصرية - الجزائرية تستطيع تغيير مشهد الأزمة الليبية

محلل سياسي ليبي يكشف سبب غضب أردوغان من مؤتمر برلين

محلل سياسي ليبي: مصر تتحرك بشكل قوي في الساحة الأوربية لحل الأزمة الليبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status