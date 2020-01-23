مصطفى الفقي: مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى إحداث توافق ليبي بين الأطراف المتصارعة.



ولفت المحلل السيسي، إلى أن مصر تحتاج إلى تقارب أكثر مع تونس والجزائر للمساهمة في حل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مؤتمر برلين ليس كما كان قبله؛ لأنه واجه رسالة دولية واحدة برفض تواجده في ليبيا.

