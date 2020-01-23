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خبر سار من معرض الكتاب للمواطنين بشأن أسعار البيع

الخميس 23/يناير/2020 - 03:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن سور الأزبكية سوف يشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال 41 مكتبة، بعدما تم التفاهم بشأن شروط المعرض لانضمامهم.

وأضاف الحاج، خلال استضافته، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد الفضائية، أن الهيئة العامة للكتاب قامت بجرد كبير وتم العثور على كتب قيمة جدًا بأسعار مناسبة وأسعار بوقت صدور الكتب، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الكتب بالسعر المكتوب على غلافها.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن التخفيضات في الأسعار سوف تساهم في دعم القراء والمواطنين على الشراء، وأن مكتبة الأسرة ورؤية بها كتب تتراوح أسعارها من 3: 5 جنيه وكتب قيمة للغاية ولكبار الكتاب، لافتا إلى أن هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة سيعرضان منتجاتهما بمدخل صالة 1 وبها "أرخص كتب في مصر" وكتب تثق في محتواها.
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