بونوتشي يعلق على التأهل للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا

كشف ليوناردو بونوتشي نجم دفاع يوفنتوس بأن هدفهم هذا الموسم هو التتويج بالثلاث بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وذلك عقب التأهل إلى الدور نصف نهائي في بطولة كأس إيطاليا بعد تغلبه على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة راي سبورت الإيطالية: "في اللحظة التي تخلينا فيها عن إيقاعنا، بدأنا نعاني. روما يلعب كرة قدم هجومية للغاية وفي اللحظة التي توقفنا فيها عن إبعاد الكرات العائدة من دفاعنا أجبرونا على الدفاع والرجوع إلى الخلف".





وأضاف: "قدمنا آداءً جيدًا في الشوط الثاني وأظهرنا أننا قادرين على اللعب تحت الضغط والتحكم في المباراة".





وتابع: "لدينا 25 لاعبًا رائعًا ونحن نحتاج إلى الجميع على أهبة الاستعداد عندما نكون في حاجة إليهم من أجل أن يستمر الفريق في المنافسة حتى نهاية الموسم".





وعن تصدر يوفنتوس لجدول الدوري الإيطالي برصيد 51 وبفارق 4 نقاط عن صاحب إنتر ميلان الثاني، علق بونوتشي قائلاً: "أنها 4 نقاط فقط".





واختتم بونوتشي تصريحاته قائلاً:"نحن لا نشعر بالراحة، نحن نعمل ونضحي حتى اللحظة الأخيرة في كل المباراة ولدينا ثلاثة أهداف هذا الموسم هم الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا ونريد السير قدمًا".



