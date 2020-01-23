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عاجل.. نجم الزمالك يوجه رسالة لفخر الدين بن يوسف

الخميس 23/يناير/2020 - 02:09 ص
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فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
الفجر الرياضي
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وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك المصري، التهنئة لزميله فخر الدين بن يوسف، المنضم حديثًا لنادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ونشر نجم الزمالك صورة عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" لفخر الدين بن يوسف، قائلًا: "نورت مصر".

وقد تزامل اللاعبين ساسي وبن يوسف في وقت سابق خلال فترة لعب الثنائي لفريقي الترجي والصفاقسي، فضلًا عن مشاركتهما سويًا لفترات طويلة مع منتخب تونس.

يذكر أن الإسماعيلي، قد أعلن الأربعاء، التعاقد مع فخر الدين بن يوسف لاعب الترجي والصفاقسي التونسي سابقًا، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن التعاون السعودي.

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