مصطفى الفقي: أمريكا لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن حجم دول الخليج تفوق على حجم دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بشكل أثر على أداء جامعة الدول العربية، مؤكدًا أنه لا يمكن المقارنة بين أزمات الماضي وأزمات الحاضر؛ لأن الظروف تختلف لكن يمكننا القياس عليها.



ولفت رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر ليست خاسرة من وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغم عدم توافق المجتمع الدولي بشأن سياساتهما.

