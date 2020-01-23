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شاهد قناة الزمالك الآن.. تردد قناةالزمالك

الخميس 23/يناير/2020 - 01:50 ص
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تردد قناةالزمالك
تردد قناةالزمالك
محمد جمال
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إنطلقت قناة نادي الزمالك والتى إنتظرتها جماهير القلعة البيضاء كثيرة، حتي إقترب من تحقيق حلمه بمشاهدة قناة فضائية تحمل اسم الزمالك وتذيع كل الأخبار وكل الأحداث الخاصة بالنادي العريق عربيًا وإفريقيًا.

وقام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بعمل برومو جديد للقناة وظهر فيه رئيس القلعة البيضاء، الذى سيقدم أيضًا برنامج به، بينما ظهر فى البرومو الذى يذاع على جميع القنوات، كل لاعبي نادى الزمالك وأبرزهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إملم وفرجاني ساسي وكل اللاعبين فى البرومو الخاص بالقناة.

وستكون قناة الزمالك مُدعمة بالعديد من نجوم الفريق السابقين مثل حازم إمام والذى سيتواجد فى القناة بجانب كل من خالد الغندور قائد الفريق السابق والإعلامي الحالي والذى سيقدم البرنامج الرئيسي للقناة ومعه المذيع أحمد جمال مع تواجد للمذيع كريم حسن شحاتة والمذيعة فرح على والمذيعة نيرة الأحمر.

وسيتواجد أيضا داخل القناة كوكبة من الصحفيين الرياضيين لتحليل الأحداث التى تتواجد على الساحة الرياضية للحديث عن كل القضايا التى تهم مشجعي الزمالك.

تردد قناة الزمالك

سيكون عشاق نادى الزمالك على موعد مع إفتتاح قناة نادى الزمالك لذلك حرص الفجر الرياضي على عرض تردد قناة الزمالك.

والتردد هو 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6، القناة العديد من المحللين والمقدمين المميزين لتقديم برامج جيدة ومحتوي لجماهير القلعة البيضاء، لتقديم تغطية لكافة ألعاب نادي الزمالك سواء كره القدم او كرة السلة أو الكره الطائرة وجميع الالعاب والمنافسات التى يدخلها النادي الأبيض، وبالطبع سيكون التركيز الأكبر على الفريق الأول لكرة القدم للنادي.

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