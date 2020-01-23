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سولشاير يكشف سر الهزيمة المُذلة من بيرنلي في البريميرليج

الخميس 23/يناير/2020 - 01:48 ص
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سولشاير
سولشاير
أحمد عصام
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كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سر الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق من فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد :-

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "علينا الإعتراف والقول بأننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وفي الشوط الاول قمنا بخلق بعض الفرص ولكن لم نكن حاسمين لانتهازها، وهم كانوا فعالين بشكل أكبر ودافعوا بشكل جيد لم نستطع اختراقهم".

وأضاف : "الشباب أعطوا كل ما لديهم ولكن هم يعيشون هذه اللحظات للمرة الأولى في حياتهم، وعندما تكون في مانشستر يونايتد فأنت تلعب للنادي الأعظم والأكبر في العالم، وبعضهم شارك في 10-12-15 لقاء وليس من السهل عليهم خوض هذه التجربة".

وواصل : "سأقوم بدعهم ومساعدتهم على تخطي هذه المرحلة. لا نستطيع فعل أي شيء سوى الإعتراف بذلك، وتستطيع الحديث عن هذا الأمر طيلة اليوم ولكننا محبطون بحصيلة نقاطنا، ونعمل كل يوم من أجل تحسين هؤلاء الشباب ولنجعلم يقدمون أداء أفضل".

سولشاير يتحدث عن الصفقات الجديدة :-

وتابع سولشاير عن التعاقدات : "حسنًا هذا الموضوع سيأخذ حيز الساعة، وبدأنا بشكل واضح عملية اخراج بعض اللاعبين وجلب آخرين، والآن نحن في سوق الانتقالات، وساجيب عن الأسئلة المتعلقة بها حتى تغلق".

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة فقط عن فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-

وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أيضاً في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من البريمرليج.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سولشاير الدوري الانجليزي

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