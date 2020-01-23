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عمل بالصحافة وانتقل إلى الفن.. معلومات لا تعرفها عن سعيد عبدالغني

الخميس 23/يناير/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحتفل اليوم الساحة الفنية، بذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد عبد الغني، الذي استطاع تملك قلب الجمهور منذ الوهلة الاولى على الشاشة، كما قدم العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة في الوسط الفني.


عن حياته

ولد سعيد عبد الغني، في 23 يناير عام 1938 في بدلة نوسا البحر بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وألتحق بلسانس الحقوق عام 1958، وابنه الفنان المعروف أحمد سعيد عبد الغني.



عن مشواره الفني


بدأ مشواره الفني من خلال عمله بالصحافة بجريدة الأهرام، وكانت اولى خطواته الفنية في المسرح عام 1973، كما كانت بدايته في السينما من خلال فيلم العصفور الذي إخرجه يوسف شاهين، وبعدها توالت أعماله.

من أشهر أعماله

قدم العديد من الأعمال الناجحة وكان أشهرهم فيلم "إحنا بتوع الاتوبيس".


عن أعمالة السينمائية


جسد العديد من الأدوار في عدة افلام منها فيلم "أعترافات ليليه وإحنا بتوع الاتوبيس وأيام الغضب".


عن أعمالة الدرامية


حقق نجاحًا كبيرًا في أعماله السينمائية مثل مسلسل "الطفل والعجوز"


أهم الجوائز التي حصل عليها

حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الفني ومن واهمهم جائزة أفضل ممثل دور ثاني وحصل على شهادة تقدير على دوره في فيلم إحنا بتوع الاتوبيس، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.



عن وفاته

رحل الفنان سعيد عبد الغني، عن عالمنا يوم جمعة الموافق 18 يناير عن عمر يناهز 81 عام، وتوفي آثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.
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الكلمات المفتاحية

سعيد عبدالغني

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