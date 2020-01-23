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"الري" تكشف عن خطوة جديدة في ملف سد النهضة خلال أيام

الخميس 23/يناير/2020 - 01:54 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مخرجات الاجتماع الماضي في واشنطن بشأن سد النهضة، كانت مثمرة بكل تأكيد، ونتائجه ستترجم خلال أيام.

وكشف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، تفاصيل اجتماعات اليوم بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا إنه اجتماع فني قانوني لصياغة المخرجات التي تمت في واشنطن الماضية، لوضعها في مسودة اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنهم سوف يصلون إلى نقاط محددة أو مسودة اتفاقية واضحة، خلال اجتماعات اليوم وغدًا الخميس، متابعًا: "ونتمنى أن تكون حصلت على اتفاق كامل.
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سد النهضة اجتماعات سد النهضة أخبار

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