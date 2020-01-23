طارق شوقي: تجربة تطوير التعليم المصري محط أنظار دول العالم



وأضاف "شوقي"، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه خلال الأعوام الماضية التي شارك فيها كان يشرح ثورة التعليم المصرية في افتتاحية المؤتمر العالمي، موضحا أنها لفتت نظر الكثير من المؤسسات العالمية.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التجربة المصرية في التعليم من التجارب التي يتم مناقشتها في المؤتمر على مدار السنوات الماضية، موضحا أن التعليم في كثير من دول العالم كله لم يتغير منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن الدول التي تقرر اتخاذ خطوات جريئة في تطوير التعليم تكون محط أنظار دول العالم، لذلك يتم استعراض التجربة المصرية باهتمام شديد.



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشاركته في مؤتمر التعليم الذي ينعقد في لندن غاية في الأهمية لأنه يتم فيه من تبادل خبرات مع ممثلى المؤسسات التعليمية في دول العالم.