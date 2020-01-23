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بعد تأهله لأولمبياد طوكيو 2020 .. المنتخب السعودي يسعى لتحقيق كأس آسيا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:23 ص
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المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
ريهام عبد المحسن
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تأهل المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والمقرر إقامتها في طوكيو عاصمة اليابان هذا العام وذلك بعد فوزه على أوزبكستان بهدف نظيف في الدور قبل النهائي على ملعب استاد راجامانجالا في بانكوك وتأهله إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في تايلاند.

وسجل اللاعب البديل ناصر العمران هدف الفوز للمنتخب السعودي قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة ليهدي بلاده التأهل وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد نظيره المصري.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

وعلى الجانب الآخر، سيواجه المنتخب الأوزبكستاني الخاسر في المباراة الأخرى في المربع الذهبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل وسيتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020 برفقة كلا من البطل والوصيف.

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