"التعليم" ترد على مهاجمي المنظومة الجديدة: "مش هنرجع زي زمان"



وأضاف شوقي، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية سي بي سي، أن المعلمين الذين يعملون من أجل الدروس الخصوصية يحاربون المنظومة الجديدة بشتى الطرق ويثيرون الخوف لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأنها وبشأن عدم جدوى هذه المنظومة.



وأوضح، أن بعض الأشخاص قاموا بسرقة خطوط "الواي فاي" في بعض المدارس لتعطيل العمل الإلكتروني ولكننا تصدينا له.



ووجه رسالة لمهاجمي النظام التعليمي الجديد: "مش هنرجع زي زمان ومش هندي شهادة لحد متعلمش..اللي عايز يتعلم يسمع الكلام عشان لو منجحش في الامتحان هيفضل في تالتة ثانوي 20 سنة الدول مش هتطلع حد غير مؤهل".



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن سر الهجوم على المنظومة التعليمية الجديدة هو محاربتها للدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدفعة التي تم تطبيق النظام الجديد عليها أيقنت أن الدروس الخصوصية لن تفيدهم بشىء.