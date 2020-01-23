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حي باب الشعرية يناقش تطبيق الكود الهندسي لذوي القدرات الخاصة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:49 ص
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رئيس حي باب الشعرية
رئيس حي باب الشعرية
إسماعيل منطاوي
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عقد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حى باب الشعرية،  اجتماعًا بقيادات الحي وبعض الأهالى من ذوي الإعاقة، لبحث تطبيق الكود الهندسى لذوى الاحتياجات الخاصة بالمباني والمنشآت السكنية للحي، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وتوجيهات وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حى باب الشعرية، أنه وفقا للكود الهندسي في أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يجب عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف رئيس حي باب الشعرية، أنه سيتم توفير مكان الانتظار لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وجود علامات إرشادية، وتحديدها على الأرض طبقًا لبنود الكود المصري، فضلًا عن توفير المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة والعكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مدخل المبنى.

ولفت إلى أنه وفقا للكود المصري، فإنه يجب ألا تزيد ارتفاع "بردورة" الرصيف عند المداخل على 15 سنتيمتر، مع عمل منحدر بميل مناسب، ويجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.

وأشار إلى ضرورة استخدام رافعة كهربائية في حال تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل وتصميم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق، وتكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون أركان الحوائط كافة غير حادة الأطراف، أو بها "بوزات" قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت هاشم إلى أنه سيتم تفعيل الكود المصري لذوي الاحتياجات الخاصة بالحي، ليصبح حي باب الشعرية أول حي صديقا لذوي الإعاقة، فضلا عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع رجال الأعمال والجمعيات لخدمة ذوي الإعاقة.

وتابع، يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقًا للكود المصري، بالإضافة إلى دورة مياه بكل طابق.
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