داعية إسلامي يوضح حكم تعليق الخرزة الزرقاء والتمائم في السيارة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الشرع الحنيف نهى عن إتباع البدع والخرفات، معقبًا: "في ناس تلاقيها معلق فردة شبشب في العربية، أو خرزة الزرقاء، وخمسة وخميسة".





وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن تعليق مثل هذه الأشياء، وهذا واضح في حديث: "من علق تميمة فقد أشرك".





وتابع: "الناس اللي بتعلق التمائم وتقول دي بتجيب الحظ والبخت، عليهم أن يستغفروا الله عز وجل، مفيش حاجة اسمها كده".



