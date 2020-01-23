متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إنشاء شركة "حلال في مصر"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن شركة "حلال في مصر" ستكون متخصصة لمنح علامة "حلال" للسلع المصدرة أو المستوردة.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الحكومة وافقت على تأسيس شركة لمنح علامة "حلال في مصر" لمطابقة المنتجات لشروط الغذاء "الحلال".



وأوضح متحدث الوزراء، أن هذه العلامة سيتم وضعها على المنتجات المصدرة للبلدان الإسلامية، والمنتجات المستوردة إلى مصر، لافتًا إلى أن هذه العلامة سوف تصدر من خلال مؤسسة؛ لأنها أصبحت صناعة في مصر.

