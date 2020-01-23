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في ذكرى ميلاد أحمد راتب تعرف على آخر أعماله

الخميس 23/يناير/2020 - 04:12 ص
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أحمد راتب
أحمد راتب
رشا عادل
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تحتفل الساحة الفنية، اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، الذي لم يختلف عليه الجمهور، وآثر فيهم وترك بصمة في قلوبهم وعقولهم من خلال أدواره المميزة الكوميدية وأداءة الجيد.



مشواره الفني


بدأ أحمد راتب، مشواره الفني منذ طفولته من خلال اشتراكه في الأعمال المسرحية بالمدرسة، ثم التحق بكلية الهندسة ومن هنا نمت موهبته بعد التحاقه برفقة التمثيل بالجامعة، وبعد حصوله على بكالوريوس الهندسة ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد حصوله على المعهد العالي للتمثيل عمل بمسرح الطليعه والسينما.


أهم أعماله الدرامية


جسد العديد من الأدوار في عدة مسلسلات منها "أم كلثوم والإمام الترمذي وأنا قلبي دليلي والعودة إلي الحياة ولحظات حرجة والأب الروحي وناس كده وكده وسبع صنايع وأسوار الظلم وعنتره وأستاذ ورئيس قسم وأبرياء في المصيدة والداعية والصقر شاهين".


أهم أعماله المسرحية


حقق نجاحًا كبيرًا في أعماله السينمائية مثل فيلم "فوبيا ومستر أند مسز عويس ومحترم الأ ربع وعسل إسود وزهايمر وعزبة آدم وزيارة السيد الرئيس وبدون رقابة وبيت القاصرات والتعلب والعنب والمتسول.



قدم العديد من المسرحيات الناجحة، مثل مسرحية "ابنتي الجميلة وبشويش وكوكب ميكي وأعقل يا دكتور وروحية اتخطفت والزيارة انتهت وكتكوت في المصيدة وعفوًا ياهانم واختم بالعشرة والزيارة انتهت ووطن الجنون.


أخر أعماله

وكان آخر أعمال قدمها الفنان أحمد راتب، قبل وفاته فيلم "فوبيا" الذي عرض في عام 2017.


عن حياته الشخصية


كان متزوج من ابنة خالة تدعي "فيرا يوسف" وله ثلاث بنات منها هن لميس ولمياء ولبني.



عن رحيله


رحل الفنان أحمد راتب، عن عالمنا يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 67 بعد تعرضة لازمة قلبية حادة.


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