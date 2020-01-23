ياسرالزنكلوني لـ"الفجر الفني" فيلم دماغ شيطان واقعي ويرصد الأحياء الشعبية

قال الفنان ياسرالزنكلوني، إن فيلم "دماغ شيطان" فكرة مختلفة ومكتوب بشكل مختلف لافتًا إلى أن الفيلم واقعي بظواهر متوجدة حاليًا ببعض الأحياء الشعبية في مصر ".







وأضاف في تصريح خاص "الفجر الفني" أن دوره في فيلم دماغ شيطان، مختلف عن ماقدمه من قبل، وهي تجربة مهمة بالنسبة له".





وأعرب عن سعادته بكواليس الفيلم بجانب النجمة رانيا يوسف، والفنان باسم سمرة، وصفهم ب ولاد البلد".







وكشف عن مشاركة في مسلسل "الفتوة "مع الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.