Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسرالزنكلوني لـ"الفجر الفني" فيلم دماغ شيطان واقعي ويرصد الأحياء الشعبية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:16 ص
Advertisements
ياسرالزنكلوني
ياسرالزنكلوني
أماني سلام
Advertisements
قال الفنان ياسرالزنكلوني، إن فيلم "دماغ شيطان" فكرة مختلفة ومكتوب بشكل مختلف لافتًا إلى أن الفيلم واقعي بظواهر متوجدة حاليًا ببعض الأحياء الشعبية في مصر ".



وأضاف في تصريح خاص "الفجر الفني" أن دوره في فيلم دماغ شيطان، مختلف عن ماقدمه من قبل، وهي تجربة مهمة بالنسبة له".


وأعرب عن سعادته بكواليس الفيلم بجانب النجمة رانيا يوسف، والفنان باسم سمرة، وصفهم ب ولاد البلد".



وكشف عن مشاركة في مسلسل "الفتوة "مع الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دماغ شيطان الزنكلوني

أخبار تهمك

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 8 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status