مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 23 / 1 / 2020 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 23 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"





وولفرهامبتون ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"





كولتورال ليونيسا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"





الرائد ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"





خورفكان ضد العين، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





عجمان ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.