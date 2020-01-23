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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة والفرهامبتون ضد ليفربول

الخميس 23/يناير/2020 - 01:09 ص
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الخميس نادي والفرهامبتون، على ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب والفرهامبتون الدولي بمدينة برمنجهام في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه حقق فوزا قاتلا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام وتعادل نادي آرسنال أمام نظيره نادي تشيلسي، في ديربي مدينة لندن بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وفاز نادي مانشستر سيتي خارج ارضه علي حساب نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ وتعادل نادي إيفرتون علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة 2 / 2 بينما خسر نادي مانسشتر يونايتد أمام بيرنلي بنتيجة 2 / 0 وفاز نادي توتنهام علي نوريتش 2 / 1 وحقق نادي ليستر سيتي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي وست هام بنتيجة 4 / 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء اليوم الأول من الجولة الرابعة والعشرون من عمر البطولة:

1- ليفربول 64 نقطة
2- مانشستر سيتي 51 نقطة
3- ليستر سيتي 48 نقطة
4- تشيلسي 40 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
9- ساوثهامبتون 31 نقطة
10- أرسنال 31 نقطة
11- كريستال بالاس 30 نقطة
12- ايفرتون 30 نقطة
13- نيوكاسل 30 نقطة
14- بيرنلي 30 نقطة
15- برايتون 25 نقطة
16- استون فيلا 25 نقطة
17- وست هام 23 نقطة
18- بورنموث 23 نقطة
19- واتفورد 23 نقطة
20- نورويتش سيتي 17 نقطة
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