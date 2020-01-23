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عاجل.. تحطم طائرة في الولايات المتحدة
الخميس 23/يناير/2020 - 01:10 ص
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الفجر
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن طائرة خفيفة، تحطمت بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن الشرطة المحلية، أن الطائرة تحطمت وعلى متنها 4 أشخاص، في الساعة 12:11 من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم العثور على الطائرة تحيط بها النيران، وأن المطار مغلق، وكان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص.
وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن الشرطة المحلية، أن الطائرة تحطمت وعلى متنها 4 أشخاص، في الساعة 12:11 من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم العثور على الطائرة تحيط بها النيران، وأن المطار مغلق، وكان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص.
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