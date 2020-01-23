عاجل.. تحطم طائرة في الولايات المتحدة

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن طائرة خفيفة، تحطمت بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن الشرطة المحلية، أن الطائرة تحطمت وعلى متنها 4 أشخاص، في الساعة 12:11 من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).



وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم العثور على الطائرة تحيط بها النيران، وأن المطار مغلق، وكان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص.