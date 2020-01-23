"داخل كرتونة".. العثور على رضيع بجوار مسجد في البحر الأحمر

عثر أحد أهالي منطقة السقالة بمدينة الغردقة على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بجوار مسجد "اليسر"، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا من المواطنين بمنطقة السقالة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة أمام مسجد اليسر، وتم تسليمه لقسم شرطة أول الغردقة، وتحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الطفل داخل حضانة مستشفى الغردقة العام لحين تحريات المباحث حول الواقعة.



وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أحد المصلين بمسجد اليسر بمنطقة السقالة جنوب مدينة الغردقة على كرتونة بجوار المسجد، بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ولاحظ وجود طفلًا ملفوفًا ببطانية داخل الكرتونية لا يتعدى الأسبوع الأول من عمره.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.