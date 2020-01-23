وزارة التعليم ترد على جملة "الامتحان خارج المنهج"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن عبارة الامتحان من خارج المنهج مجرد "فزاعة" لتخويف الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن بعض أولياء الأمور لم يفهموا المنظومة الجديدة للتعليم حتى الآن؛ لأنهم تربوا على المنظومة القديمة.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء، أن عبارة الامتحان من خارج المنهج كلمة خاطئة تماما، لافتا إلى أن الهدف من المناهج الحصول على المعرفة وليس حفظ الموجود في الكتب.



وتابع وزير التربية والتعليم: "عبارة الامتحان من خارج المنهج جاءت من أعداء النظام الجديد.. والعام الماضي كانت الفزاعة السيستم".