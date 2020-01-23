Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم يحذر: "مفيش شهادة لطالب لم يتعلم"

الخميس 23/يناير/2020 - 02:18 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن هناك من يحاول عرقلة مشروع تطوير التعليم، موضحًا: "بعض المراقبين في اللجان يتركون الطلاب يغشوا.. والبعض الأخر يقاوم المنظومة الجديدة بس إحنا شايفنهم وبنعاقبهم".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء أن الوزارة تهدف من نظام التعليم الجديد أن الحاصل على شهادة يكون لديه مهارات حقيقية، معقبًا: " مفيش شهادة لطالب لم يتعلم حتى لو قعد 20 سنة".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن التعليم بالنظام القديم لم يكن حقيقيًا، مشيُرا إلى أن التعليم المصري تحول إلى معركة كبيرة جدا في سبيل الحصول على الدرجات وليس المعرفة كما كان في خمسينات القرن الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي امتحانات التربية و

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 6 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 8 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: أول ٤ سنوات بالنظام الجديد "بلا امتحانات"

وزير التعليم: لا وجود للأسئلة "غير المتوقعة" بالنظام الجديد

وزير التربية والتعليم يعلن عن توفير شريحة انترنت مجانية للطلاب

"الدروس الخصوصية تقتل التفكير".. أبرز تصريحات "طارق شوقي" بمؤتمر التعليم في مصر

وزير التعليم: تدريب أعضاء النادي الأهلي على كيفية الاستفادة من بنك المعرفة

وزير التعليم يصل إلى نادي الأهلي لتوقيع برتوكول تعاون مع "الخطيب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status