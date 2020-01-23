وزير التعليم يحذر: "مفيش شهادة لطالب لم يتعلم"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن هناك من يحاول عرقلة مشروع تطوير التعليم، موضحًا: "بعض المراقبين في اللجان يتركون الطلاب يغشوا.. والبعض الأخر يقاوم المنظومة الجديدة بس إحنا شايفنهم وبنعاقبهم".



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء أن الوزارة تهدف من نظام التعليم الجديد أن الحاصل على شهادة يكون لديه مهارات حقيقية، معقبًا: " مفيش شهادة لطالب لم يتعلم حتى لو قعد 20 سنة".



وتابع وزير التربية والتعليم، أن التعليم بالنظام القديم لم يكن حقيقيًا، مشيُرا إلى أن التعليم المصري تحول إلى معركة كبيرة جدا في سبيل الحصول على الدرجات وليس المعرفة كما كان في خمسينات القرن الماضي.

