استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من كريمات فرد الشعر سواء كانت تحمل اسم "الكرياتين" أو "البروتين" أو "الكولجين" أو أي اسم آخر، لافتًا إلى أن جميع كريمات فرد الشعر خطيرة جدًا على الصحة، ويتم تغير اسمها بعد معرفة خطورتها على الصحة.



وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن كريمات فرد الشعر تحتوي على مادة "الفورمالين" لحفظ نعومة الشعر لمدة طويلة تصل لـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن الفورمالين هو المادة التي تستخدم في حفظ الجثث.



ولفت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن أي كريم لفرد الشعر مكتوب عليه "خال من الفورمالين" يعتبر كذبًا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن بديل استخدام كريمات فرد الشعر هو "الاستشوار".