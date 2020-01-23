Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

الخميس 23/يناير/2020 - 12:49 ص
Advertisements
مباراة الأهلي المقبلة
مباراة الأهلي المقبلة
علي نبوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة هامة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي في التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة حيث انقل المباراة على قناة بين سبورتس.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

ويدخل الأهلي لقاء الأحد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدراة.

ويخوض الأهلي لقاء الأحد بدون مهاجمه المغربي وليد أزارو والذي رحل رسميًا لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما ربما تشهد المباراة ظهور السنغالي أليو بادجي الذي تم التعاقد معه لمدة ٤ مواسم مقابل ٢ مليون يورو قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

أما الفريق التونسي فيسعى للعودة بنتيجة إيجابية للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة وحسم بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة.

وسيفقد النجم الساحلي في لقاء الأحد حارسه مكرم البديري بعد طرده في المباراة السابقة أمام الهلال السوداني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلى القادمة موعد مباراة الاهلى مرتضى منصور محمد صلاح مباراه الاهلي المقبله مباراة دورى ابطال افريقيا دوري اون سبورت العربية الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الاهلى والنجم الساحلى الاهلي الاهلى الأهلي النجم الساحلي الأهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم: رحيل نجم جديد عن الملكي.. الريال يقترب من حسم ثاني صفقاته الشتوية.. حسم موقف بيل من الرحيل.. ومفاجأة من نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ حوالي 5 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 7 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على إيبيزا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 6 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة البحرين والهند في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والأرجنتين في مونديال اليد والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية والدنمارك في مونديال اليد والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

12:41 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status