مانشستر يونايتد يسقط أمام بيرنلي بثنائية في بالبريميرليج

نجح فريق بيرنلي في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل كريس وود هدف فريق بيرنلي الاول في المباراة بالشوط الأول، قبل أن يعزز رودريجيز النتيجة لفريقه في الشوط الثاني، ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد على المستوى الهجومي.





ويغيب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد عن الفريق بعد الإصابة في المباراة قبل الماضية ضد فريق ولفرهامبتون في الكأس.





يذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أيضاً في الجولة الماضية من البريميرليج.



