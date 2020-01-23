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انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

الخميس 23/يناير/2020 - 12:43 ص
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تردد قناة الزمالك الجديدة
تردد قناة الزمالك الجديدة
الفجر الرياضي
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انطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 البث الرسمي لقناة نادي الزمالك الجديدة "ZAMALEK TV"، حيث أعلن مسئولي القلعة البيضاء عن انطلاق البث المباشر والرسمي للقناة الفضائية الجديدة التي ستحمل شعار النادي الزمالك اليوم، لتكون منصة إعلامية للدفاع عن حقوق الزمالك ونافذة يستطيع جمهور القلعة البيضاء التعرف من خلالها على كافة أخبار النادي والرياضة المصرية بشكل عام.

وشهدت الفترة الماضية انطلاق البث التجريبي لقناة نادي الزمالك الفضائية، وحددت إدارة النادي اليوم 22 يناير موعدًا رسميًا لإنطلاق البث الرسمي للقناة، ومن هنا حرصنا في موقع الفجر الرياضي على تقديم لمحبي الزمالك وعشاق وجماهير النادي التردد الخاص بالقناة الجديدة وكيفية استقبال القناة على أجهزة الريسيفر لمتابعة أخبار الزمالك .

تعرف على تردد قناة نادي الزمالك الجديدة :

يمكن استقبال قناة نادي الزمالك الجديدة ZAMALEK TV على القمر الصناعي نايل سات فقط بتقنية "SD" وذلك عبر التردد التالي:

التردد - 11449
الاستقطاب - أفقي
معدل الترميز - 27500
معامل التصحيح -5/6
القمر الصناعي - نايل سات

كيفية استقبال قناة الزمالك الجديدة على "النايل سات"؟

يستطيع عشاق وجماهير الزمالك استقبال قناة الزمالك الجديدة باستخدام التردد السابق ثم نتبع عدة خطوات:

- اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم “الريموت كونترول”.
- اختر قائمة النواقل أو الترددات.
- تخير من القائمة التي ستظهر أمامك إضافة تردد جديد.
- املأ الخانات الفارغة أمامك بالتردد ومعامل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ والاستقطاب.
- بعد كتابة البيانات السابقة اضغط على زر البحث في جهاز الحكم أو الخانة التي تظهر أمامك على الشاشة.
- قد تظهر لك رسالة بأن التردد موجود مسبقا اضغط على بحث فقط بالانتقال إليه لتنزيل القناة.

كما يمكن استقبال قناة الزمالك ZAMALEK TV من خلال البحث في قائمة القنوات على قناة DMC KIDS احدي القنوات التابعة لشبكة قنوات DMC حيث ينطلق البث المباشر لقناة الزمالك الجديدة من استوديوهات "دي إم سي" بناءًا على اتفاق بين النادي ومجموعة اعلام المصريين.
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