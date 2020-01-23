أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 بيرنلي| الدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة (0-2)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كريس وود (39) وجاي رودريجيز (56) هدفي المباراة لصالح بيرنلي.

وبهذا السقوط يفشل مانشستر يونايتد في تقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، فتجمد رصيده عند 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام صاحب المركز السادس، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13.



