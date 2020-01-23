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المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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انتهى مساء أمس المؤتمر الصحفي لمسابقة "The Big 5" في مصر الجديدة لكل من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا وخبيرة الموضة سوزان ثابت ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين، والمصور حسين العزب ، حيث وحضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومصمم الازياء أحمد حافظ
وتعد مسابقة "The big 5 " الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي.



تعتمد المسابقة على مجموعة من المهام والكورسات، التي سيطبقها الطلاب خلال رحلة المسابقة، ومن خلال تلك المهام يتم تقييم الطلاب وعددهم ٢٠، وعمل تصفيات تحدد الفائز بجائزة المسابقة، ومع كل اختبار للطلاب المشاركين يتم تصفية الفائزين وتصعيدهم للمرحلة التالية بالمسابقة حتى يتم تصفية الخمس متسابقين المميزين والذين سيقومون بعرض تصميماتهم وما تم تنفيذه خلال المسابقة بالحفل النهائي.



تهدف المسابقة إلى جعل مصر واجهة للموضة، مثلما كان يحدث قديمًا، إذ كانت الموضة تبدأ في لندن ثم تتجه لمصر ومنها إلى دول العالم المختلفة، وهو ما اتفق عليه مصممو الأزياء الأربعة، فيما يتضمن الحفل الختامي عرض أزياء للمتسابقين وفقرة فنية يليها عرض أزياء لأعضاء لجنة التحكيم ولمصمم أزياء ضيف من خارج مصر سيتم الإعلان عنه قريبًا، وعلى هامش المسابقة تقام عدد من المسابقات الصغيرة والتي يتم خلالها اختيار أفضل عارضة أزياء، وأفضل خبير تجميل، وأفضل مصفف شعر، وأحسن مصور فوتوغرافي.



ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة في الوطن العربي، حيث تستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتي إقامة الحفل النهائي في ١٢ إبريل القادم في أحد أشهر فنادق القاهرة الكبري، ومن المقرر إقامة دورتين للمسابقة سنويًا.


يشار إلى أن المسابقة أهدت الدورة الأولي للفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي متعتنا على مدار ٦٠ سنة بأزيائها الرائعة، وحصلت على لقب ملكة جمال القطر المصري.
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
المؤتمر الصحفي للدورة الأولى لمهرجان the big5 (صور)
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