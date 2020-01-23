موعد مباراة ليفربول اليوم| مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية خارج ملعبه ضد مستضيفه فريق وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير لعام 2020، على أرضية ستاد "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي:





يدخل فريق ليفربول مباراة الليلة متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، حيث لم يتلقي الريدز أي هزيمة في البريميرليج حتي الآن، حيث فاز 21 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة.





موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم:





تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول (محمد صلاح) وفريق وولفرهامبتون اليوم الخميس 23 – 1 – 2020، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة وولفرهامبتون بتشكيل مكون من : أليسون بيكر - أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألسكاندر أرنولد - جيمس ميلنر - هيندرسون – فينالدوم - ساديو ماني - روبرتو فرمينو - محمد صلاح.





بينما يتوقع أن يبدأ فريق وولفرهامبتون مباراته ضد ليفربول بتشكيل مكون من : روي باتريسيو - رومان سايس - كونور كوادي - لياندر ديندونكير - جوني - روبين نيفيس - جواو موتينيو - مات دويرتي - آداما تراوري - راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون:





يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث ستذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، كما يمكن متابعة بث مباشر للمباراة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة:





- Canal + Sport 2 Polska

- TV2 Sport Premium 1 HD

- Diema Sport 2 HD

- Sport Klub 2 Hrvatska

- Idman Azerbaycan

- beIN Sports HD 11 EN

- Polsat Sport News

- Sport Klub 2 Serbia

- Sport Klub 2 Slovenija

- SuperSport HD 2 alb

- Ziggo Sport Select HD

- EuroSport Romania