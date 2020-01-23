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رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه

الخميس 23/يناير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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اثني رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر على فيلم لص بغداد في أول يوم عرض له في السينمات .
وجاءت ردود الفعل إيجابية للغايه حيث أكد المغردون أن الفيلم إضافه للسينما واشادوا بالاخراج المختلف للفيلم والذي يمثل طفرة في عالم الاخراج ..

وكتبت مغردة "‏خد يلا روح سينما و متخليش حد يمتحنك تاني
الفيلم دا قمرر قمررررررررررر انا مبطلتش ضحك اقسم بالله " فيما كتبت أخرى" ‏فيلم جميل جدا ومحمد امام كان جامد و اكيد هينجح ويجيب اعلي ايرادات انشالله".
وجاءت التعليقات"‏السيلفي ده موتني ضحك الفيلم يجننن بجد لازم تشوفوه " و ‏ايه ياعم ده !!!ايه الحلاوه دي .شغل جامد يامعلم من داخل السنيما ،بعد ١٠ دق من بدايه الفيلم"


‎فيلم "لص بغداد" بدأ طرحه اليوم في جميع دور العرض، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، الفيلم من بطولة أمحمد إمام ومحمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس وأمينه خليل وفتحي عبد الوهاب، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
رواد تويتر يشيدون بـ"لص بغداد" في اليوم الأول لعرضه
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