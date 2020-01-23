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عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

الخميس 23/يناير/2020 - 12:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الأربعاء، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت جنوب إيران، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات رصده لهزة أرضية بالقرب من الرياض بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وتم تسجيل الهزة الأرضية في تمام الساعة 22:27 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 22 يناير في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الرياض -بحسب المركز-.
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الكلمات المفتاحية

هزة أرضية اللأرصاد السعودية الإمارات

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