عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران



وتم تسجيل الهزة الأرضية في تمام الساعة 22:27 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 22 يناير في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الرياض - بحسب المركز-.

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الأربعاء، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت جنوب إيران، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.وأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات رصده لهزة أرضية بالقرب من الرياض بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.