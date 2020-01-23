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طارق شوقي: التعليم في العالم لم يتغير بشكل كبير

الخميس 23/يناير/2020 - 06:28 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن حضور المؤتمرات الدولية فرصة للوقوف على التطورات في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في التعليم محط أنظار دول العالم.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء أن حضور مصر في منتدى التعليم العالمي في لندن هو أمر هام، مشيرا إلى أنه يحضر المؤتمر منذ 13 عاما وعمر المؤتمر 15 عاما، حيث يحضر المنتدى 60 وزيرا للتعليم حول العالم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يتم مناقشة كل أمور التعليم على مدى ثلاثة أيام حول تجارب الدول المختلفة، مؤكًدا أن الاستثمار في البشر هو ما يأتي بالأفكار والحلول والصناعات والإبداعات التي تتحول إلى فلوس واستثمارات.

وتابع وزير التربية والتعليم: " ثورة التعليم المصري كانت محط أنظار العالم، لافتا إلى أن التعليم في العالم لم يتغير بشكل كبير؛ وكان يحدث تغيير جزئي فقط؛ ولذلك الدول التي تأخذ خطوات كبيرة في التعليم مثل مصر تكون محط الأنظار.
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