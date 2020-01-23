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عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:14 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للرد على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.  

وقال "آل الشيخ" في بيانه: " الأخ الغالي/ محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم..آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، و اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي و رؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير و لكن مسؤلية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة آخري". وأضاف: "و إلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم و خدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي و بما يراعي الترابط و الأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر و السعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم. 


 وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانًا أكد فيه أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، وأن النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.




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