ننشر تفاصيل إنشاء أول مركز حكومي لعلاج الإدمان بالجيزة

تتعاون وزارات التضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، والإنتاج الحربى؛ لإنشاء وتجهيز أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في محافظة الجيزة، كنموذج تطبيقي لاستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة.



وتنشر "الفجر" تفاصيل إنشاء المركز المقرر إقامته بمنطقة إمبابة، على مساحة أرض غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.



ويضم عيادات خارجية وأقسامًا داخلية بسعة 100 سرير، على أن تشمل الأقسام الخارجية 3 عيادات يمكنها استقبال 75 مريضًا بشكل يومي، إضافة إلى قسم الطوارئ، ويقدر عدد المستفيدين سنويا بـ 21 ألف مريض تقريبًا، ما بين 19500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض داخلي سنوياَ.



دور وزارة الصحة:

تقوم وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وتشغيل مركز لعلاج ومكافحة الإدمان في إطار الاهتمام بخدمات الطب النفسي، ولاسيما علاج الإدمان، من خلال استغلال المنشآت الصحية التابعة للوزارة وغير المستغلة.



وتلتزم الوزارة بإدارة وتشغيل المركز من خلال توفير الإدارة الفنية والإشراف الطبي والفريق الإداري المعاون وفريق العمل من هيئة التمريض والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.



دور وزارة التضامن الإجتماعى

تتولى الوزارة تمويل وإنشاء وتجهيز المركز بقيمة 155 مليون جنيهًا مع تحمل نفقات التشغيل لخدمة الخط الساخن في العيادات، مع تحمّل تكلفة العلاج في العيادات الخارجية وفى الأقسام الداخلية للمرضى وتوفير إخصائيين نفسيين تابعين للخط الساخن ومعاونين للفريق العلاجي من مُرشدي التعافي.



دور وزارة الإنتاج الحربي

تتولى الوزارة تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المركز وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات القياسية والكود المصري وطبقا للمقايسة المعتمدة وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية.

