أهداف مباراة سالامنكا ضد ريال مدريد في دور الـ 32 كأس ملك إسبانيا

نجا ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا بتأهله إلى ثمن النهائي بعد الفوز على مضيفه أونيونيستاس سالامانكا (3-1)، اليوم الأربعاء، في دور الـ32.

الريال تقدم بهدف عن طريق جاريث بيل في الدقيقة 18، قبل أن يعادل ألفارو روميرو النتيجة لصالح أونيونيستاس في الدقيقة 57، ليتقدم الضيوف مجددًا بهدف سجله خوان جونجورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، ثم أضاف إبراهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 92.