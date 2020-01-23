Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما لا تعرفه عن فوائد البرتقال الماوردي

الخميس 23/يناير/2020 - 07:30 ص
Advertisements
البرتقال الماوردي
البرتقال الماوردي
أسماء قورة
Advertisements
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن البرتقال الماوردي يطلق عليه "البرتقال الدموي"، أو برتقال دم الزغلول، لأن لونه من الداخل أحمر قانٍ أو معرق بالأحمر أو الياقوتي، والأسود في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن لونه المميز يأتي من أنه ينتج صبغة حمراء يطلق عليها أنثوسَيانين تمنح الثمار الناضجة لونا أحمرًا مميّزا.‏

وتقدم "زكي" عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة" بعض فوائد البرتقال الدموي، وهي:

- الحد من السمنة وأمراض القلب.

- مصدر جيد جدًا لفيتامين C الذي يعرف كحمض أسكوربيك الذي يلعب دورًا هامًا في الجسم كمضاد أكسدة فيحمي من السرطان، وله دور في وظائف الأيض بالجسم البشري، ومساهمته في إصلاح الأنسجة وصحة اللثة.
- تقليل خطر تكون حصوات الكلى.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والحماية من الإصابة بالسكتات الدماغية.

- تنقية البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها، وترطيبها، وإخفاء آثار حب الشباب والندبات من البشرة، ومنع ظهور علامات التقدم في السن.

- يساعد على تخفيض الوزن، بعد أن كشفت تجارب مخبرية أنه يمنع تراكم الدهون.

- وعلى الرغم من احتواء البرتقال الماوردي على نسبة أعلى من الطاقة بسبب السكر الموجود فيه، إلا أنه أفضل أنواع البرتقال فيما يخص تخفيض الوزن.

- تقوية بصيلات الشعر، ومنع تساقطه، وتغذية فروة الرأس، وترطيبها، وعلاج قشرة الرأس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فوائد لبرتقال البرتقال الماوردي أخبار

أخبار تهمك

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري يكشف عن كارثة موجودة في كريمات فرد الشعر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الفوز الصعب على إيبيزا

منذ حوالي 4 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 12 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة وراء فشل ميدو مع المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

لمواجهة حر الصيف.. تعرفي على فوائد الخيار الصحية

تعرفي على فوائد "الفراولة" للجسم وأضرارها

إليكِ فوائد جمالية وصحية كثيرة لتناول "الثوم" على الريق

يساعد على الوقاية بالاصابة بأمراض القلب.. تعرف على فوائد تناول الخس

يساعد في الإقلاع عن التدخين.. تعرف على فوائد تناول البرتقال

فوائد "زيت السمك" للشعر والبشرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

05:30 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي

12:14 ص

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status