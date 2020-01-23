ما لا تعرفه عن فوائد البرتقال الماوردي



- الحد من السمنة وأمراض القلب.



- مصدر جيد جدًا لفيتامين C الذي يعرف كحمض أسكوربيك الذي يلعب دورًا هامًا في الجسم كمضاد أكسدة فيحمي من السرطان، وله دور في وظائف الأيض بالجسم البشري، ومساهمته في إصلاح الأنسجة وصحة اللثة.

- تقليل خطر تكون حصوات الكلى.



- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والحماية من الإصابة بالسكتات الدماغية.



- تنقية البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها، وترطيبها، وإخفاء آثار حب الشباب والندبات من البشرة، ومنع ظهور علامات التقدم في السن.



- يساعد على تخفيض الوزن، بعد أن كشفت تجارب مخبرية أنه يمنع تراكم الدهون.



- وعلى الرغم من احتواء البرتقال الماوردي على نسبة أعلى من الطاقة بسبب السكر الموجود فيه، إلا أنه أفضل أنواع البرتقال فيما يخص تخفيض الوزن.



- تقوية بصيلات الشعر، ومنع تساقطه، وتغذية فروة الرأس، وترطيبها، وعلاج قشرة الرأس.

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن البرتقال الماوردي يطلق عليه "البرتقال الدموي"، أو برتقال دم الزغلول، لأن لونه من الداخل أحمر قانٍ أو معرق بالأحمر أو الياقوتي، والأسود في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن لونه المميز يأتي من أنه ينتج صبغة حمراء يطلق عليها أنثوسَيانين تمنح الثمار الناضجة لونا أحمرًا مميّزا.‏وتقدم "زكي" عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة" بعض فوائد البرتقال الدموي، وهي: