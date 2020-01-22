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أهداف مباراة يوفنتوس ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا
الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:57 م
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محمد مرعي
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تأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه 3-1 على نظيره روما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في دور الثمانية.
أحرز أهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ورودريجو بنتانكور وليوناردو بونوتشي في الدقائق 26 و38 و47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي، حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو ضد ميلان.
أحرز أهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ورودريجو بنتانكور وليوناردو بونوتشي في الدقائق 26 و38 و47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي، حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو ضد ميلان.
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